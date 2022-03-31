期內，營業收入2.61萬億元，按年升35.2%。主要由於本集團大部分油氣產品銷售量增加、價格大幅上漲以及提質 增效工作效果顯著。

年內，集團銷售天然氣 2,739.74億立方米，按年增長 10.1%，其 中國內銷售天然氣 1,945.91 億立方米，按年增長 12.7%。2021 年末，集團國內油氣管道總長度為 26,076 公里，其中天然氣管道長度為 17,329 公里，原油管道長度為 7,340 公里，成品油管道長度為 1,407 公里。

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