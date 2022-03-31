證監會公布各委員會的新任命及續任委員名單，所有任命由明天（4月1日）起生效。證監表示，歡迎所有新任委員，亦向各離任委員致意，感謝他們多年來的服務。
當中，學術評審諮詢委員會新任命曹杰、黃佩玲，鄭會榮、潘新江離任；杜淦堃離任紀律研訊主席委員會 ；投資者賠償基金委員會新任命郭含笑、溫志遙，魏建新（ATKINSON Thomas Allan）離任。
產品諮詢委員會新任命羅禮華、李佩珊、連少冬、林小芳，陳少平、金秀咿、廖潤邦、呂紅、SHIPMAN Mark Graham、TZATZAKIS Costa、黃佩玲離任；證券賠償基金委員會新任命溫志遙，魏建新離任；證監會（香港交易所上市）委員會新任命李婉雯，王耀維離任。其餘委員續任。
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