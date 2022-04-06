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遠東發展：BCInvest成功發行4.16億澳元住宅抵押貸款證券

遠東發展（0035）公布，持有約53%股份之多元化金融服務集團BCInvest宣佈，今天確認成功發行4.16億以澳元定價的RubyBondTrust2022-1住宅抵押貸款證券（「RMBS」）債券。

RMBS主要由澳洲居民和非澳洲居民貸款人的第一按揭貸款作支持，而該按揭貸款由貸款人以澳洲住宅物業抵押予以擔保。此為BC Invest 發行的第一個包括澳洲國內借款人和綠色部分有一定比例之RMBS(BC Invest 之前推出所有 RMBS 均向非澳洲居民提供的第一按揭貸款作支持）。

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