睇返資料，《Hungry Sausages》係謝霆鋒旗下「鋒味同萌」近期聯同本地創意工作室「香腸星人研究所」推出嘅NFT項目，佢哋官方discord人數最新嚟到54924名，已經搶爆咗白名單喇。

除此之外，呢個項目更會開設NFT實體俱樂部「Not For Teeth」，位於灣仔商廈W Square嘅頂樓，上下兩層合共佔地8000幾方呎，分為公眾開放同會員樓層，預計今年7月就會開幕。

文：檸檬大廚

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