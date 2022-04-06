香港唔少名人都進軍NFT（非同質化代幣），新世界（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛（Adrian）就係其中一位，聽講佢最近仲有新NFT入手添！佢今日就係IG貼出謝霆鋒旗下「鋒味同萌」有份推出嘅NFT項目《Hungry Sausages》。睇個NFT嘅造型，好似同Adrian都有幾分相似。
睇返資料，《Hungry Sausages》係謝霆鋒旗下「鋒味同萌」近期聯同本地創意工作室「香腸星人研究所」推出嘅NFT項目，佢哋官方discord人數最新嚟到54924名，已經搶爆咗白名單喇。
除此之外，呢個項目更會開設NFT實體俱樂部「Not For Teeth」，位於灣仔商廈W Square嘅頂樓，上下兩層合共佔地8000幾方呎，分為公眾開放同會員樓層，預計今年7月就會開幕。
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