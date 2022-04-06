連鎖拉麵店「豚王」母企賞之味﹙8096﹚今日曾跌64.71%，收市仍跌57.14%，收報0.102元，成交額2335.33萬元。集團於本周一（4月4日）晚間公布，控股股東Brilliant Trade已於4月4日於聯交所透過市場交易於公開市場上出售3903.5萬股，佔公司已發行股本總數約7.81%，平均代價約為每股銷售股份0.317港元，總代價約為1237.1萬元。
緊隨出售事項後，Brilliant Trade所持有的賞之味股份數目由1.66億股股份或佔已發行股份總數約33.21%，減少至1.27億股股份或佔已發行股份總數約 25.4%。因此，Brilliant Trade將不再成為控股股東，但將繼續作為公司主要股東，公司預計出售事項將不會對公司及其附屬公司的營 運造成任何不利影響。
Brilliant Trade由公司執行董事鄧振豪及其家族持有。
賞之味周一收在全日低位0.238元，當日曾高見0.41元。集團指，出售事項乃於公開市場上進行，控股股東並不知悉出售事項的交易對手方的身份或彼等各自的主要業務活動。
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