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東方表行參與ESG金融初創恩博資本A輪融資

ESG及可持續金融初創公司恩博資本宣佈完成A輪融資，總估值相比上輪增加三倍，達到2200萬美元。今輪融資的投資者包括東方表行（0398）及香港一私人投資者。恩博資本目前在亞太區中的5個國家或地區，包括香港、新加坡、泰國、印度和阿聯酋，提供ESG教育。

東方表行主席兼董事總經理楊衍傑表示，恩博資本在去年迅速增長，公司將業務對準尚待發展的ESG教育市場，有望帶來巨大的增長潛力。東方表行的業務則倚重全球供應鏈。企業治理、職業健康、減少廢棄和員工安全等ESG風險，對於保持業務可持續發展來說至關重要。恩博資本富有推動落實ESG的遠見、並能為其管理層及高管提供執行可持續策略的必要知識。

恩博資本的同步及非同步教學課程包括課堂和工作坊，內容包括17個聯合國可持續發展目標，涵蓋5個關鍵領域，即氣候、教育、健康、包容和生物多樣性。恩博資本提供的課程獲得香港及亞洲區經認證平台的廣泛認可，其中包括亞洲著名大學的行政培訓學院的證書課程。該公司由李懷璞、陶懷方以及安宇昭於2020年創立。

恩博資本合辦人安宇昭表示，正計劃擴展公司的全球業務規模，本輪融資籌集的資金將用於公司團隊在香港和世界各地擴張。目前其正在構建一個基於三大支柱的ESG 生態圈，包括GoLearn（教育）、GoNetwork（結構化倡導）和GoInvest（可持續投資交易平台），以促進實現可持續發展。

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