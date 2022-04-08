港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌6日，跌0.38點子至0.18464%，是2月25日後最低，當日報0.18399%。對上一次連跌6日是2月11日，當日拆息報0.16488%。
港元現報7.8376元升值1點子，曾貶值最多13點子，報7.839元，亦曾升值最多12點子，報7.8365元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.21點子至0.04863%；1星期HIBOR跌0.04點子至0.07006%；2星期HIBOR升0.14點子至0.08952%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至0.50738%；6個月期HIBOR無升跌，報0.97661%；12個月期HIBOR升0.31點子至1.73131%。
美元指數現報99.889升值0.138點或0.14%。
美元1個月期LIBOR報0.45143%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.2668%，連續7日收窄，利差是2019年10月18日後最低，當日差距為-0.2885%。
對上一次連續7日收窄，是2022年3月16日，當日利差報-0.2022%。
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