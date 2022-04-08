集團指，原定在2020年將配售所得的4520萬元用於在港市區購入一項物業以經營一間新餐廳、及於港開設「度小月」餐廳及支付餐廳其他經營開支。惟今年一月起第5波疫情爆發，集團財務表現及狀況受疫情的負面影響，決定採取保守及謹慎的業務策略，以支持日常業務營運及應對不久的將來的經濟不確定性，並為更好地利用手頭資源，及經計及疫情對餐飲行業的不利及長期影響，決議更改所得款項用途中的3750萬元留作一般營運資金。

集團提到，其截至2021年3月底的年度收益按年減少37.9%至4270萬元，收益尚未恢復至之前水平，亦即2019年反修例運動引致社會動盪及疫情出現之前，在截至2021年9月底的首三季的收益為約3200萬元，截至昨日第五波疫情仍在持續及疫情持續時間仍然無法預測。

在考慮包括儘管已實施疫苗接種計劃，惟並無明顯跡象表明疫情在不久的將來會結束，亦無明顯跡象表明堂食需求在不久的將來會恢復至之前水平，社交距離措施及限制在不久的將來可能將會持續；於餐飲行業當前市場氣氛下使用大量資本支出為一間新餐廳收購一項物業的風險；維持集團營運的財務狀況及表現；以及香港不確定的業務環境等因素後，集團需要採用更加行之有效的政策，以維持其業務及流動性。集團董事會已評估多種可行選擇以管理流動性，例如重新指定未動用所得款項淨額、借用銀行貸款或配股，但考慮到財務狀況及上述行動方案或會產生的成本及時間，故認為更改未動用配售所得款項淨額符合公司及股東的整體最佳利益。

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