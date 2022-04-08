所謂「接力貸」，即父母作為主借款人，子女一起承擔還貸責任，讓原本的還款周期延長。根據報道，「接力貸」的主貸款人年齡需要在18到65歲之間。按子女年齡最長貸30年，父母及子女流水滿足月供兩倍以上，首套最低5.4%，二套5.6%。

有銀行表示，由於接力貸名稱較為敏感，所以現在更多的說法是子女作為共貸人，協助還款。不過，該報並無提及推出「接力貸」的銀行名稱。

另一內媒《紅星資本局》報道，重推「接力貸」的銀行是恒豐銀行廣州分行，亦引述分行客戶經理推銷過程。惟該分行表示，經查，恒豐銀行總行和廣州分行均沒有任何「接力貸」房貸產品。

恒豐銀行表示，該行嚴格按照監管政策進行房貸審核發放，對購房人資質和還款能力進行嚴格把關，經排查現有房貸業務均符合監管政策及總行房貸業務管理要求，廣州分行房貸按揭業務嚴格執行當地監管部門首付款比例政策，不存在首付比例降低的情況。對於報道所涉的客戶經理，該行指屬「不規範的業務介紹」，該行也將加強對客戶經理營銷工作的管理，避免不規範的業務介紹。

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