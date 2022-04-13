有「科技女股神」之稱、方舟投資管理（ARK Invest）創辦人Cathie Wood在邁阿密的Exchange ETF大會上，提到她專注於創新的投資策略最近遭遇的挫折時稱，在評估顛覆性創新的價值時，私募市場似乎比股票市場更了解機會。
被問及是否與特斯拉（Tesla）CEO馬斯克是否經常交流，以及馬斯克和他最近成為大股東的Twitter之間的關係時，Cathie Wood表示，「我想人們會驚訝於我和馬斯克的交談如此之少」。她指，ARK感興趣的是特斯拉的技術，包括其人工智能戰略、機器人和電池技術，當然也包括馬斯克的「遠見」。
至於馬斯克擁有8100多萬粉絲的Twitter，Cathie Wood表示，對馬斯克來說，所有的宣傳都是好的宣傳。特斯拉在廣告上的支出為零。
Cathie Wood又指，創新正在加速發生，僅僅特斯拉和比特幣就已經改變了人們的生活。
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