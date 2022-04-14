此外，按揭貸款方面，金融機構會提供充足信貸額度，只要資料齊全、符合貸款條件，一般五個工作日即可放款。並在房展會期間，首付比例最低降至20%，執行利率優惠政策，首套房年利率最低可降至5.1%，提前還款零違約金。另在期間辦理房貸的客戶，可同時向銀行機構申請家裝、家居等消費貸款。

文件指出，在房企自願的基礎上，房企為購買新建商品房的個人或家庭提供總房款減免3至5%的優惠。但文件列明，優惠政策僅在房展會期間有效，期間每套房僅限一人或一個家庭享受一次購房優惠政策。

文件又指出，今次實行房展會的優惠政策是為了支持滿足剛性住房需求、鼓勵引導改善性住房需求，有力促進商品房市場銷售，有效降低非住宅商品房庫存等。

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