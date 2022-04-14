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【多相有片】匯豐保險再邀姜濤 宣傳財富增值保險產品

匯豐保險公布，時隔一年再次邀來姜濤繼續化身「二叔」宣傳其財富增值保險產品「匯溢保險計劃 II」，由姜濤親身演譯「每一個肥仔其實都係一個潛力股」的故事，以反映此產品增長潛力的概念。

劇情講述芭蕾舞爸爸的女兒有一天發現一張童年照，由於該照片中的男孩與芭蕾舞爸爸體型近似，令女兒誤以為該照片中人為自己的爸爸。這時，「二叔」姜濤出現表示照片屬於自己，並分享他兒時如何憑著芭蕾舞爸爸的鼓勵去追尋夢想，透過努力練習歌舞及保持體態，最終在歌唱比賽中發揮潛能，成為歌手的故事。

這次廣告拍攝讓姜濤重遇芭蕾舞爸爸及「姪女」，姜濤驚嘆廣告中的「姪女」在短短一年已經長大不少。姜濤表示，「很高興可以在一年後重遇我在匯豐保險的家人，看著小孩子長大才驚覺時間飛逝，更加提醒我們要把握時間，與家人多點相處，並為照顧他們的生活做好準備」。

姜濤續說，「想不到匯豐保險能找到一個與我童年如此相似的小演員，感覺非常奇妙，這次有份參與廣告的構思，分享部份個人的經歷。其中最難忘有一幕是重演我參與歌唱比賽的過程，無論在服裝造型以至場景，好像再次身歷其境一樣，在踏上舞台那刻仍然感到緊張。我很喜歡今次的廣告理念，人生道路上只要找到合適的夥伴，人人都可以成為潛力股，達到自己設下的目標」。

匯溢保險計劃 II除了為客戶提供保障，同時亦加入投資潛力，透過匯豐保險專業的投資團隊，投資於除固定收益資產外，具競爭力的增長資產，包括股票類投資及另類投資工具如房地產、私募股權或對沖基金，以及結構性產品包括衍生工具，以反映長遠經濟增長的回報。該產品預計現金價值最高可達總保費400%1。由今日起至2022 年6 月30 日，客戶投保可享首年保費折扣高達20%， 透過視像會議投保更有額外折扣2%。

 

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