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馬斯克以每股54.2美元向Twitter提全購 料涉資逾3100億元

特斯拉（Tesla）（美：TSLA）創辦人兼行政總裁馬斯克（Elon Musk）提出以每股54.2美元全面購入Twitter（美：TWTR）股份，總代價約410億美元（約3198億港元）。Twitter股價在周三收報45.85美元後，開市前交易時段曾升12%。

外電早前引述監管文件顯示，馬斯克在今年1月31日至4月1日期間，購入Twitter約9.2%的被動股權，涉7348萬股，成為最大股東。按是次提購價每股54.2元計算，較他上次買入Twitter股份的前一個交易日，即今年1月28日，約有54%溢價；也較他在買入Twitter股份的最後一個交易日，即4月1日，約有38%溢價。

馬斯克向Twitter主席Bret Taylor的信中表示，他意識到若Twitter目前形式，將不會見增加、或不會服務於社會的迫切需求，Twitter需要轉變為一間私營公司；又稱他的提購價是最好的、也是最終的報價，如果Twitter股東不接受提議，他需要重新考慮立場。

馬斯克原計劃加入Twitter董事局，惟本周稍早前，他表示放棄加入。若加入董事局，將令他收購Twitter的計劃受阻。

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