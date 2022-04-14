外電早前引述監管文件顯示，馬斯克在今年1月31日至4月1日期間，購入Twitter約9.2%的被動股權，涉7348萬股，成為最大股東。按是次提購價每股54.2元計算，較他上次買入Twitter股份的前一個交易日，即今年1月28日，約有54%溢價；也較他在買入Twitter股份的最後一個交易日，即4月1日，約有38%溢價。

馬斯克向Twitter主席Bret Taylor的信中表示，他意識到若Twitter目前形式，將不會見增加、或不會服務於社會的迫切需求，Twitter需要轉變為一間私營公司；又稱他的提購價是最好的、也是最終的報價，如果Twitter股東不接受提議，他需要重新考慮立場。

馬斯克原計劃加入Twitter董事局，惟本周稍早前，他表示放棄加入。若加入董事局，將令他收購Twitter的計劃受阻。

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