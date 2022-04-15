有指Tesla（特斯拉）回答美國投資人時表示，上海工廠最早5月中旬能復工，零件供應鏈能恢復。對此，內媒引述特斯拉中國有關人士表示，上述傳言是假消息。
另據彭博報道，Tesla在上海工廠受封城影響，工廠暫停運作三周，以每天約2100輛汽車的生產速度計算，自3月28日線路停止運行以來，損失了約3.9萬輛汽車。報道引述JL Warren Capital 的創始人兼首席執行官Junheng Li 在談到Tesla時表示，在這種情況下，估計可能會損失大約8.4萬輛。
Junheng Li 又表示，如果周邊城市也被封鎖，特斯拉的生產損失可能會更大，這可能會影響工廠的汽車零部件供應。他又指，該工廠的復工也可能分階段進行，任何復工後的產能將取決於Tesla可以獲得的零件供應。他稱，基本假設是5月第一周復工。
總部位於德克薩斯州奧斯汀的Tesla在第四季度全球生產了30.5萬輛汽車，少了4萬輛相當於約佔產能的13%。Tesla上海廠生產Model 3和 Model Y，供內銷也供外銷。
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