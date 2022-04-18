報道引述英國投資公司Artemis Investment Management LLP的Simon Edelsten認為，俄羅斯遭西方國家制裁後，不得不就西方對華態度重新思量。去年滴滴和螞蟻集團等備受矚目的上市活動被干預後，該公司去年將所有與中國相關的投資賣出，認為這種行為不利於股東權利。 Edelsten指出，中國對待香港問題的言辭愈發堅定，以及在南海的主權主張也讓投資團隊感到不安。

另外，Krane Funds Advisors LLC的首席投資官Brendan Ahern表示，過去一年國際投資者「不管價錢高低不加區別地」，沽售中國股票。他指，中國的監管行動「感覺像是對最受尊敬和被外國投資者廣泛控制的公司進行的打擊」，而俄羅斯遭遇的制裁，令人不禁聯想到中國可能也會處於相同境地。他的公司管理著側重中國市場的交易所交易基金(ETF)，為了降低風險，正逐漸將在美中概股替換成港股。

不過，作為全球第二大經濟體，中國有21萬億美元的債券市場，內地和香港股票市場估值達16.4萬億美元，亦有公司睇好中國投資前景。《彭博》引述Amundi Singapore投資主管Joevin Teo表示，在通貨膨脹和全球金融環境收緊的風險下，多資產策略陷入困境，而中國資產能為投資者提供多元化，有些人甚至稱中國資產為避風港。

Columbia Threadneedle Investments高級亞洲新興市場主權債分析師Lin Jing Leong指，「市場主要力量，中國經濟增長周期和通膨壓力，以及貨幣籃子的低波動性」都有助於提供更好的風險調整回報。

中國亦正在採取措施吸引全球基金。監管機構上個月承諾要確保政策更加透明並增強可預測性。中國監管部門最新就境內企業境外上市的相關保密和檔案管理工作做出修訂，或為給予美國監管機構對中概股公司全部審計底稿的檢查權限移除一項關鍵性的障礙。

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