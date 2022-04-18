moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

中國商務部長王文濤據報將會見外國公司商會 討論抗疫封鎖對業務影響

《彭博》報道，中國歐盟商會(EUCCC)主席Joerg Wuttke，中國商務部長王文濤周一將會見來自美國、歐洲、日本和其他商會的代表。