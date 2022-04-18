招商銀行A股（滬：600036）今日在內地股價曾急跌超過9%，收市時跌幅收窄至7.35%，低見43.39元人民幣，跌幅僅次於齊魯銀行（601665）的8.54%。投資者認為，內地調降存款準備金率的幅度不及預期，致內銀A股普遍跌逾1%至2%。今日還有傳言指，「招商銀行行長田惠宇被查」，引發該股急跌。內地媒體曾經致電招行總行，招行回只應田仍然為行長，但是對於內地媒體查詢到關於田惠宇是否受查方面，該行指，暫時沒有這方面的資料，無法解答。
該行更指，正在調查股價大跌的原因。另據財聯社引述招商銀行今日下午舉行的幹部部大會報道，田惠宇「另有任用」，改由常務副行長王良主持工作。資料顯示，田惠宇最後一次公開露面，是在3月21日召開的年度業績發布會上。田惠宇在招行持股33.55萬股，連同薪津、退休金等，他在2021年度的總報酬約419.8萬元人民幣。他本身亦為招行兩位授權代表人之一，過往曾經在信達資產管理（1359）旗下信託投資公司及建設銀行（0939）上海分行任職高層。
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