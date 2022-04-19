HOME+表示，獲Get Fresh O2O加盟後，雙方正計劃進一步加強合作。Get Fresh O2O將向HOME+購入不同種類的產品並在其門市售賣，並為HOME+的客戶提供更大的自提點覆蓋率。HOME+又表示，Get Fresh O2O遍佈港九新界的分店為在HOME+訂購Get Fresh O2O水果的客戶提供取貨服務，最快12小時即可取貨；當中16間分店更會於今月底前加入成為HOME+自提點，客戶於HOME+購物滿200元，即可免運費於全港共超過100個自提點取貨。

HOME+行政總裁林嘉玲表示，HOME+得到Get Fresh O2O加盟後，進一步豐富網購平台產品的多元化選擇；同時，合作也增加夥伴的銷售渠道，讓O2O店舖人流和客源提升之餘，亦帶動網上銷售，創造多贏局面，展現B2B及B2B2C的策略。

是次合作亦推出限時搶購優惠，Get Fresh O2O為HOME+客戶推出今季優先限量發售的神秘水果，並將於今月29日上架，HOME+及Get Fresh O2O將會於當晚10時半於社交平台的果欄直播中開箱。

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