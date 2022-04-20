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港股先跌後升 恒指半日升172點 北水終止連續6日流入

港股先跌後升，恒指今早低開54點，跌88點後回升，高位最多升178點，高見21206.46點，是4月14日21587.47點後最高，半日高低波幅267點。

恒指半日升172點或0.82%，報21200點，成交金額513億元；國指升40點或0.57%，報7208點。恒生科技指數收報4219點，升1.53%。

友邦（1299）、騰訊（0700）、匯控（0005）貢獻恒指較多。建行（0939）、港交所（0388）、工行（1398）拖累大市。

藍籌39隻升，16隻下跌，11隻無升跌。申洲國際（2313）升5.47%，收報105.1元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌4.15%，收報5.77元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股22隻升，3隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）收報8.03元，升4.69%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報24.4元，跌1.21%。

恒指續低於10天線(21591.15點)、20天線(21720.4點)。科指續低於10天線(4366.05點)、20天線(4463.7點)。

北水南下合計淨流出1.81億元，終止連續6日流入，對上一次單日淨流出是4月7日。南水北上合計淨流出36.61億元人民幣，較上日增加88.35%，連續第3日流出，累計流出61.02億元。

多間公司公布業績，績前表現如下，ASM PACIFIC（0522）收報77元，升0.52%。中國電信（0728）收報3.1元，無升跌。中國建築興業（0830）收報0.49元，無升跌。

心連心化肥（1866）折讓約12.5%配股，股東減持。收報7.09元，跌4.58%。

中海油（0883）首季料多賺62%至89%。收報11.52元，跌1.03%。

內媒指光大證券（6178）六黨委成員被問責，董事長閆峻遭降職，今早公司公布因工作調整原因，閆峻辭去董事長、董事及董事會戰略與發展委員會召集人職務。收報5.21元，跌1.88%。

中國鐵塔（0788）首季多賺29%，收入升7%。收報0.92元，無升跌。

招商局港口（0144）斥23.4億元增持上海國際港務至28.06%。收報14.04元，升0.29%。

亞洲金融集團（0662）主席陳有慶昨辭世，其子陳智思接任主席。收報3.5元，升0.57%。

招商局港口（0144）斥23.4億元增持上海國際港務至28.06%。收報14.04元，升0.29%。

李寧（2331）首季同店銷售錄20%至30%低段增長。收報60.35元，升1.77%。

歌禮（1672）新冠口服藥下半年提交臨床試驗申請。收報5.29元，升12.79%。

東方海外（0316）首季收益增71%，航線網絡嚴重擁堵。收報210.8元，升3.23%。

破頂股表現

破頂股包括，海昌海洋公園（2255）創上市新高，見5.58元，收報5.38元，升7.6%；中遠海能（1138）創52周高，見4.64元，收報4.59元，升1.77%；思捷（0330）創52周高，見1.62元，收報1.62元，升8%；阜豐集團（0546）創52周高，見4.22元，收報4.12元，升6.19%。

破底股方面

破底股包括，易居企業（2048）創上市新低，見0.79元，收報0.81元，無升跌；佳源國際（2768）創上市新低，見1.38元，收報1.42元，跌2.74%；瑞爾集團（6639）創上市新低，見10元，收報10.7元，升5.52%；晨訊科技（2000）見52周低0.305元，收報0.305元，跌3.17%；舜宇（2382）見52周低103.2元，收報106.8元，升1.52%；煤氣（0003）見52周低8.88元，收報9元，升0.22%；德昌電機（0179）見52周低9.84元，收報9.91元，跌3.41%；國泰君安國際（1788）見52周低0.86元，收報0.87元，升1.16%；太和控股（0718）見52周低0.071元，收報0.078元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，泰凌醫藥（1011）停牌；匯聚科技（1729）收報1.21元，升13.08%；歌禮製藥（1672）收報5.29元，升12.79%；北控醫療健康（2389）收報0.09元，升11.11%；波司登（3998）收報3.89元，升8.66%；思捷（0330）創52周高，見1.62元，收報1.62元，升8%；復銳醫療（1696）收報9元，升7.91%；超凡網絡（8121）收報0.139元，升7.75%；山東新華製藥股份（0719）收報4.63元，升7.67%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見5.58元，收報5.38元，升7.6%；奈雪的茶（2150）收報4.89元，升7.47%。

下跌異動股，包括，中國智能交通（1900）收報0.146元，跌9.88%；偉俊集團控股（1013）收報0.053元，跌8.62%；五礦資源（1208）收報3.56元，跌8.48%；山東黃金（1787）收報16.38元，跌6.93%；宏光（6908）收報4.38元，跌6.81%；中泛控股（0715）收報0.042元，跌6.67%；中國黃金國際（2099）收報30.35元，跌6.47%；招金礦業（1818）收報8.5元，跌6.28%；碧桂園服務（6098）收報34.3元，跌6.16%；中建富通（0138）收報0.169元，跌6.11%。

 

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