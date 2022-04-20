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歌禮製藥：兩款新冠肺炎用藥料明年上市

歌禮製藥（1672）主席兼首席執行官吳勁梓今午在傳媒簡報會上表示，集團自主研發並有望成為治療新冠肺炎的3CLpro抑制劑ASC11，將於下半年在內地提交臨床測試申請，並在明年初及2月進行關鍵的臨床三期試驗，料明年第二季約5、6月6時，遞交新藥申請及緊急使用授權。

一般而言，他理解是，緊急授權使用約需時1個月左右獲批。雖然疫情有變，市面上亦陸續有治療疫症口服務藥擬投入市場，但是他認為，按照美國及其他地區疫情多波發展的情況，估計安全性相對高的ASC11仍可以於市場上佔一席位。

吳勁梓指出，按照過往市場在過去20至30年開發愛滋病等用藥的經驗，最終開發出30款用藥，愛滋病由過往的不可治癒的病變成可管理的慢性病的經驗，加上內地仍沒有國產治新冠肺炎用藥下，料內地有可能批出緊急用藥授權。

就算開拓藥業（9939）的新冠肺炎用藥進入臨床三期，他相信，以測試過程施藥只需5天較短的周期，加上ASC11的抗病毒活性較高，在安全性較高下，亦有助產品取得市場份額。定價方面，則會在上市前依市場情況及接入病人群體的情況去釐定。在兩期臨床研究方面，二期臨床所需認證療效案例為100個，臨床三期入組所需個案為1800人。

集團在開發以蛋白酶作靶點的ASC11同時，亦開發以聚合酶作靶點的另一款口服新冠肺炎用藥ASC10，吳勁梓指出，集團目標是全面覆蓋靶點，但是初步觀察使用蛋白酶作靶點的用藥效果好一些。按進度，料ASC10會比ASC10早三個月，約於明年2、3月份申請上市。雖然在歐洲有新冠肺炎疫情衍變成兒童急性肝炎的懷疑案例，他指出，ASC11會專門針對新冠肺炎並產生治療效果，他們有意將產品打入內地及美國市場，最終面向世界市場。

現時歌禮手上有約25億元人民幣，吳勁梓指出，已經足夠旗下2款新冠肺炎用藥及其他4款新藥研發及臨床所需。集團去年的研發費用約為2億元人民幣，料今年有機會倍增。

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