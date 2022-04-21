恒指今早低開163點，短暫縮窄跌幅至24點見全日頂，午後跌幅擴大至最多跌460點，全日高低波幅437點。

恒指收市跌262點或1.25%，報20682點，成交金額1200億元，較上日增加22.49%，是4月12日1283.53億元成交後最多；國指跌136點或1.92%，報6962點。恒生科技指數收報3990點，跌3.48%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、工行（1398）、平保（2318）貢獻恒指較多。

藍籌24隻升，39隻下跌，3隻無升跌。匯控（0005）升1.95%，收報55元，是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌7.11%，收報14.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是ASM PACIFIC（0522）收報77.9元，升1.96%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報29.85元，跌10.9%。

恒指續低於10天線(21383.6點)、20天線(21680.68點)。科指續低於10天線(4279.48點)20天線(4438.09點)。

北水南下合計淨流出22.26億元，較上日增加22.15%，連續第2日流出，累計流出-40.48億元，對上一次連續2日淨流出是2022年3月25日。南水北上合計淨流入9.11億元人民幣，終止連續3日流出。

午後消息股表現

高盛據報向證監會舉報摩根士丹利，提及藥明生物（2269）配股前股價異動，藥明生物曾跌10.1%。收報56元，跌6.82%。

國泰（0293）據報上調津貼金額留人，機長每年補貼增至最多43.2萬。收報7.37元，跌0.27%。

京東（9618）王文博：持續向上海增派運力，做好快遞員壓力疏導工作。收報206.4元，跌6.52%。

中國建築（3311）上季經營溢利達29億，按年升兩成。收報9.16元，跌2.03%。

今早及隔晚消息股表現

大摩：中資科技股最不受長倉基金歡迎。騰訊（0700）收報348元，跌3.87%；阿里巴巴（9988）收報87.9元，跌3.09%；美團（3690）收報137.8元，跌4.9%；京東（9618）收報206.4元，跌6.52%。

中海油（0883）A股上市，曾升44%漲停。H股收報10.88元，跌2.51%。

美團（3690）遭創辦人減持，曾跌4.9%，收報137.8元，跌4.9%。

ASM PACIFIC（0522）首季盈利增57%，預計第二季收入升5.8%。收報77.9元，升1.96%。

內地核准3核電新建機組，據報投資近1200億。中廣核（1816）收報2.03元，跌1.93%。上海電氣（2727）收報1.9元，跌1.04%。東方電氣（1072）收報7.83元，跌2.49%。

多間公司公布業績，績前表現如下，中國聯通（0762）收報3.8元，跌1.55%。香港寬頻（1310）收報9元，跌0.55%。國藥控股（1099）收報16.98元，跌1.39%。

佳兆業健康（0876）全年經審核純利236萬，不派息。收報0.115元，升55.41%。

Club Med營業額大增5倍，復星旅文（1992）首季扭虧。收報10.88元，升3.03%。

中國華融（2799）3股東申請將內資股轉H股，為恢復公眾持股量舖路。收報0.36元，跌8.86%。

保利協鑫（3800）：首季淨利潤約30億人幣。收報2.51元，跌4.2%。

藥明巨諾（2126）治血癌研究申請獲批。收報7.92元，跌2.1%。

中國抗體製藥（3681）多發性硬化症藥物研究申請獲批。收報2.37元，升4.41%。

澳門勵駿（1680）周錦輝：修改博彩法為六博企度身訂造，恐非博彩元素骨牌倒下。停牌。

理想汽車（2015）：供應鏈影響4月生產，部分訂單延遲交付。收報93.9元，跌4.38%。

中電信（0728）首季純利升12%至72.23億元人民幣。收報3元，跌2.6%。

陽光房地產（0435）：第三季度寫字樓及零售物業續租租金錄7%或以上負增長。收報3.84元，跌0.26%。

兗礦能源（1171）：商品煤首季銷量按年跌2.8%。收報21.95元，跌0.68%。

阿里（9988）董本洪：利潤和綠色發展非「非此即彼」。收報87.9元，跌3.09%。

五礦地產（0230）首季合約銷售額按年跌逾30%。收報0.75元，無升跌。

國泰（0293）成立「企業可持續航空燃油計劃」，匯豐友邦等參與。收報7.37元，跌0.27%。

歌禮製藥（1672）：兩款新冠肺炎用藥料明年上市。收報4.3元，跌8.32%。

破頂股表現

破頂股包括，泰凌醫藥（1011）創52周高，見0.43元，收報0.233元，跌6.8%；中遠海能（1138）創52周高，見4.68元，收報4.57元，升2.93%；電能實業（0006）創52周高，見52.95元，收報52.9元，升1.44%。

破底股方面

破底股包括，聯眾（6899）創上市新低，見0.153元，收報0.158元，跌12.22%；雲南水務（6839）創上市新低，見0.5元，收報0.52元，跌5.45%；邁博藥業（2181）創上市新低，見0.6元，收報0.65元，跌5.8%；榮昌生物（9995）創上市新低，見32.25元，收報33.4元，跌1.91%；綠葉製藥（2186）創上市新低，見2.49元，收報2.54元，跌1.93%；易居企業（2048）創上市新低，見0.71元，收報0.73元，跌6.41%；利福中國（2136）創上市新低，見0.78元，收報0.81元，無升跌；信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.075元，收報0.08元，跌4.76%；江山控股（0295）創上市新低，見0.037元，收報0.045元，升7.14%；太陽娛樂（8082）創上市新低，見0.041元，收報0.041元，跌14.58%；佳源國際（2768）創上市新低，見1.3元，收報1.35元，無升跌；時計寶（2033）創上市新低，見0.435元，收報0.445元，跌9.18%；金力永磁（6680）創上市新低，見21.35元，收報21.95元，跌2.44%；康希諾生物（6185）見52周低96.15元，收報96.25元，跌3.41%；復旦張江（1349）見52周低3.26元，收報3.29元，跌2.08%；先健科技（1302）見52周低2.22元，收報2.28元，跌2.15%；星島（1105）見52周低0.37元，收報0.37元，跌6.33%；味千中國（0538）見52周低1元，收報1.11元，跌2.63%；海亮國際（2336）見52周低0.09元，收報0.09元，無升跌；粵運交通（3399）見52周低0.88元，收報0.9元，跌1.1%；比亞迪電子（0285）見52周低14.28元，收報14.4元，跌3.1%；招商銀行（3968）見52周低49.5元，收報50.8元，升0.99%；信義玻璃（0868）見52周低16.82元，收報16.94元，跌0.94%；寰亞傳媒（8075）見52周低0.71元，收報0.71元，跌6.58%；協鑫新能源（0451）見52周低0.14元，收報0.144元，跌4.64%；晨鳴紙業（1812）見52周低2.92元，收報2.94元，跌2.97%；太陽國際（8029）見52周低0.3元，收報0.3元，跌3.23%；中國有贊（8083）見52周低0.131元，收報0.135元，跌11.18%；德昌電機（0179）見52周低9.57元，收報9.82元，升1.97%；宏光（6908）見52周低4.24元，收報4.29元，跌2.28%；耐世特（1316）見52周低4.23元，收報4.26元，跌4.05%；國泰君安國際（1788）見52周低0.84元，收報0.84元，跌2.33%；海通國際（0665）見52周低1.32元，收報1.32元，跌3.65%；佳民（8519）見52周低0.06元，收報0.078元，無升跌；英皇娛樂（0296）見52周低0.64元，收報0.66元，無升跌；保集健康（1246）見52周低0.139元，收報0.139元，跌0.71%；珠光控股（1176）見52周低1.17元，收報1.22元，跌0.81%。

異動股

上升異動股，包括，佳兆業健康（0876）收報0.115元，升55.41%；遠見控股（0862）收報0.149元，升14.62%；樂透互娛（8198）收報0.405元，升12.5%；嚐高美（8371）收報0.98元，升11.36%；超凡網絡（8121）收報0.14元，升11.11%；卓越教育集團（3978）收報0.255元，升10.87%；亨得利（3389）收報0.285元，升9.62%；1957 & Co.（8495）收報0.4元，升9.59%；思捷（0330）收報1.44元，升9.09%；卓珈控股（1827）收報1.3元，升8.33%。

下跌異動股，包括，陸慶（8052）收報0.021元，跌19.23%；太平洋航運（2343）收報3.89元，跌17.41%；國美（0493）收報0.39元，跌15.22%；太陽娛樂（8082）創上市新低，見0.041元，收報0.041元，跌14.58%；環球實業科技（1026）收報0.127元，跌14.19%；匯安智能科技（8379）收報0.113元，跌12.4%；聯眾（6899）創上市新低，見0.153元，收報0.158元，跌12.22%；中國有贊（8083）見52周低0.131元，收報0.135元，跌11.18%；萬國數據（9698）收報29.85元，跌10.9%；卡撒天嬌（2223）見52周低0.43元，收報0.455元，跌10.78%；佳兆業美好（2168）收報6.43元，跌10.69%。

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