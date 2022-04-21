首家綠色店舖是位於英國彼德堡Serpentine Green購物中心的Superdrug門市。店舖使用可回收的指示牌，以再生紗線及回收膠樽製成，天花板則以生物可溶性礦棉、粘土和澱粉製成，100%可回收。

除此以外，店舖還有許多可持續的特色，包括達AAA能源效益級別的空調系統、只有5%廢物送至堆填區、減少LED燈數量，從而節省了37%耗電量。現在店舖每年可節省5,800 KWh的耗電量，相當於每年減少1,200公斤的二氧化碳排放量。

屈臣氏集團首席營運總監及集團(亞洲及歐洲)行政總裁倪文玲表示，「『全球綠色店舖框架』不只是設計及營運店舖的指引，更重要的是對內和對外建立可持續發展文化。因此，『全球綠色店舖框架』亦涵蓋了鼓勵及啟發員工、顧客和合作伙伴與我們合作，共同建設一個更美好的世界」。

除了提供可持續產品，屈臣氏還開展了各項計劃，鼓勵顧客實踐可持續的生活方式。

在歐洲，Superdrug是英國首家為顧客提供藥物包裝回收的零售商，在200多間藥店提供回收服務。該「Little Packs, Big Impact」回收計劃至今回收超過480萬個藥物包裝，重量超過10,000公斤。 在The Perfume Shop，顧客每回收一個香水瓶，The Perfume Shop就會捐款種植一棵樹，目標是在2030年前種植100萬棵樹。

在亞洲，屈臣氏於香港、台灣、印尼和菲律賓四個市場率先推出塑膠容器回收計劃，鼓勵顧客為環保出一分力。透過與寶潔和歐萊雅等供應商合作，合共回收超過 100 萬個塑膠容器。另外，香港、馬來西亞及新加坡屈臣氏亦推出環保補充站，鼓勵顧客重用個人護理產品容器，減少使用塑膠，響應可持續發展。

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