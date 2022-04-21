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馬斯克隧道公司TBC完成新一輪融資52.7億

特斯拉（Tesla）（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）旗下隧道公司The Boring Company（TBC）宣布，由Vy Capital、紅杉資本（Sequoia Capital）牽投的C輪融資完成籌集6.75億美元（約52.65億港元）。據此推算，公司估值約56.75億美元（約442.65億港元）。

該公司旨在興建地下隧道，解決地面塞車問題；又稱隧道不會與現有運輸系統發生衝突，龐大的隧道網路可紓解城市的塞車情況。

公司表示，目前正招聘包括軟體工程師在內等人才，並將透過C輪融資資金大舉徵才。

馬斯克在Twitter（美：TWTR）發文，邀請網友到TBC工作；又說TBC的目標是解決地球上每個主要城市的交通問題。

TBC早前獲批，在美國拉斯維加斯建設一條長達29英里隧道網絡，運送遊客到該市的眾多景點。

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