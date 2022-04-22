回顧之前一季，未能發行牛熊證的中海油，期間股價跟隨油價反覆向上，但於3月中當港股下試低位時，中海油曾跌至8.54元，其股價其後反彈，4月初一度高見11.84元，但目前場內最近的海油牛證收回價為8.5元 ，跟海油現價距離甚遠，實際槓桿不高。

瑞萬通博香港上市產品銷售部主管葉子健表示，當海油股價上升期間，投資者未能找到高槓桿牛證；想反手造淡時又沒有合適的熊證，因為不少熊證隨着股價上升被收回。中海油有牛熊證應市，對於投資者而言屬多一個選擇。

至於被剔除可發行牛熊證的相關資產，有華潤電力（0836）、中芯國際（0981）、長城汽車（2333）、保利協鑫（3800）、思摩爾國際（6969）。

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