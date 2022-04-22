moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

港交所公布5隻股份包括中海油創科可發牛熊證 5月3日生效  

港交所（0388）剛公布新一季度合資格發行認股證、牛熊證和界內證的個股名單，上季被剔出合資格發行牛熊證名單的中海油（0883）被重新納入，而創科（0669）、中海外（0688）、中國銀行（3988）及百度（9888）於來季亦可以發行牛熊證。新名單將於2022年5月3日生效。

回顧之前一季，未能發行牛熊證的中海油，期間股價跟隨油價反覆向上，但於3月中當港股下試低位時，中海油曾跌至8.54元，其股價其後反彈，4月初一度高見11.84元，但目前場內最近的海油牛證收回價為8.5元 ，跟海油現價距離甚遠，實際槓桿不高。

瑞萬通博香港上市產品銷售部主管葉子健表示，當海油股價上升期間，投資者未能找到高槓桿牛證；想反手造淡時又沒有合適的熊證，因為不少熊證隨着股價上升被收回。中海油有牛熊證應市，對於投資者而言屬多一個選擇。

至於被剔除可發行牛熊證的相關資產，有華潤電力（0836）、中芯國際（0981）、長城汽車（2333）、保利協鑫（3800）、思摩爾國際（6969）

其他報道

招行首季多賺12.5% 淨利息收入升一成

澳門3月入境客大減逾30%至52.69萬人次

新特能源第一季多賺9倍

西證國際暫停直營經紀業務 改以轉介形式營運

智欣大股東減持 套現逾2.6億

AlipayHK：本月交易額按月增2.5倍 15萬用戶用完5000元消費券

瑞信：料六大博企面對賭廳結業潛在債務達500億

4月內地燃油需求急降 創武漢封城以來最大降幅 油價跌逾2%

人民幣見8個月低位 瑞銀降年底目標至6.5

中紀委：招行前行長田惠宇涉嫌違紀違法受查

新加坡限制人才流入 麥樸思將總部搬至杜拜 料可取代新加坡和香港

彭博：港銀行家發現轉戰新加坡有難度

中國乘聯會：料4月狹義乘用車銷量按年跌近32%

政府統計處：21%主要行業預期第二季業務轉差 營商氣氛趨審慎

中再保首季原保費收入按年增5.1%

中國動向上季同店銷售錄中單位數下跌 

本港3月通脹升1.7% 低過預期 料通脹受控 租金溫和抵消進口物價升幅

恒指收市跌43點 全周跌4%科指跌7.3% 北水流入近一個月最多

港鐵將進軍元宇宙The Sandbox 打造虛擬車站及鐵路博物館

美日財長會談商討日圓貶值問題

澳博：籌備競投工作 去年第四季非博彩收入大增2倍

日本：退出俄能源項目不是有效的制裁策略