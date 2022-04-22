港交所（0388）剛公布新一季度合資格發行認股證、牛熊證和界內證的個股名單，上季被剔出合資格發行牛熊證名單的中海油（0883）被重新納入，而創科（0669）、中海外（0688）、中國銀行（3988）及百度（9888）於來季亦可以發行牛熊證。新名單將於2022年5月3日生效。
回顧之前一季，未能發行牛熊證的中海油，期間股價跟隨油價反覆向上，但於3月中當港股下試低位時，中海油曾跌至8.54元，其股價其後反彈，4月初一度高見11.84元，但目前場內最近的海油牛證收回價為8.5元 ，跟海油現價距離甚遠，實際槓桿不高。
瑞萬通博香港上市產品銷售部主管葉子健表示，當海油股價上升期間，投資者未能找到高槓桿牛證；想反手造淡時又沒有合適的熊證，因為不少熊證隨着股價上升被收回。中海油有牛熊證應市，對於投資者而言屬多一個選擇。
至於被剔除可發行牛熊證的相關資產，有華潤電力（0836）、中芯國際（0981）、長城汽車（2333）、保利協鑫（3800）、思摩爾國際（6969）。
其他報道
AlipayHK：本月交易額按月增2.5倍 15萬用戶用完5000元消費券
新加坡限制人才流入 麥樸思將總部搬至杜拜 料可取代新加坡和香港
政府統計處：21%主要行業預期第二季業務轉差 營商氣氛趨審慎
本港3月通脹升1.7% 低過預期 料通脹受控 租金溫和抵消進口物價升幅
恒指收市跌43點 全周跌4%科指跌7.3% 北水流入近一個月最多
港鐵將進軍元宇宙The Sandbox 打造虛擬車站及鐵路博物館