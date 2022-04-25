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國務院辦公廳：鼓勵新能源汽車及綠色家電下鄉

市場苦等中國救市細節出台，在今日中港大冧市後，國務院辦公廳發布「關於進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見」，當中涉及汽車板塊，表明以汽車、家電為重點，引導企業面向農村開展促銷，鼓勵有條件的地區開展新能源汽車和綠色智能家電下鄉，推進充電樁（站）等配套設施建設。提升鄉村旅遊、休閒農業、文化體驗、健康養老、民宿經濟、戶外運動等服務環境和品質。

同時要求穩定增加汽車等大宗消費，各地區不得新增汽車限購措施，已實施限購的地區逐步增加汽車增量指標數量、放寬購車人員資格限制，鼓勵除個別超大城市外的限購地區實施城區、郊區指標差異化政策，更多通過法律、經濟和科技手段調節汽車使用，因地制宜逐步取消汽車限購，推動汽車等消費品由購買管理向使用管理轉變。建立健全汽車改裝行業管理機制，加快發展汽車後市場。

以及全面取消二手車限遷政策，落實小型非營運二手車交易登記跨省通辦措施。對皮卡車進城實施精細化管理，研究進一步放寬皮卡車進城限制。

國務院辦又提出要加力促進健康養老托育等服務消費，深入發展多層次多樣化醫療健康服務，積極發展中醫醫療和養生保健等服務，促進醫療健康消費和防護用品消費提質升級。實施智慧助老行動，加快推進適老化改造和智能化產品開發，發展適合老年人消費的旅遊、養生、健康諮詢、生活照護、慢性病管理等產品和服務，支持開展省際旅居養老合作。加快構建普惠托育服務體系，支持社會力量提供多元化、規範化托育服務，引導市場主體開發更多安全健康的國產嬰幼兒用品。

同時，國務院又表明，鼓勵創業帶動就業，支持各類勞動力市場、人才市場、零工市場建設，支持個體經營發展，增加非全日制就業機會，規範發展新就業形態，健全靈活就業勞動用工和社會保障政策等。

以及要求圍繞保市場主體加大助企紓困力度。深入落實扶持製造業、小微企業和個體工商户的減税退税降費政策。推動金融系統通過降低利率、減少收費等多種措施，向實體經濟讓利。引導金融機構優化信貸管理，對受疫情影響嚴重的行業企業給予融資支持，避免出現行業性限貸、抽貸、斷貸。

鼓勵有條件的地區對零售、餐飲等行業企業免費開展員工定期核酸檢測，對企業防疫、消殺支出給予補貼支持。落實好餐飲、零售、旅遊、民航、公路水路鐵路運輸等特困行業紓困扶持措施。鼓勵地方加大幫扶力度，支持各地區結合實際依法出台税費減免等措施，對特困行業實行用電階段性優惠、暫緩繳納養老保險費等政策，對承租非國有房屋的服務業小微企業和個體工商戶給予適當幫扶，穩住更多消費服務市場主體。

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