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富豪酒店立足Sandbox開發ESG主題虛擬土地

富豪酒店（0078）宣佈，正式進駐元宇宙領域，並將透過MetaGreen項目立足Animoca Brands旗下去中心化遊戲虛擬世界The Sandbox，開發以ESG（環境、社會及管治）為主題的虛擬土地。該集團已購入多塊「LAND」虛擬土地群，初步以NFT形式出售約100個單位，並發展中學綠色環保課程等。在這個項目投資上，會與恒生銀行（0011）、大華銀行、科大工商管理學院等合作。MetaGreen亦同時邀請City Super加盟成為可持續零售伙伴。

MetaGreen已於The Sandbox平台的Mega City 2購入一塊「LAND」虛擬土地，建設首個綠色都市，打造一個涵蓋區塊鏈、資料記號化（tokenisation）、遊戲化金融（GameFi）、邊玩邊賺（play-to-earn）及NFT等元素的生態圈。 MetaGreen 項目預計於2022年10月落成，旨在提倡大眾支持環保選擇，培育可持續社區以支持循環經濟。MetaGreen在未來幾個月將公佈更多關於其嶄新的「減碳賺錢模式的細節。

富豪酒店購入的多塊「LAND」虛擬土皮，合併成「Estate」虛擬土地群，發展Mega City 2的一個綠化虛擬區，也是The Sandbox首個以可持續發展為主題的綠色都市。MetaGreen虛擬土地群內，會有6個互動區。當中綠色環保酒店及住宅將會展示最新的可持續房地產科技（PropTech）創新，並初步以NFT形式在該區域出售約100個單位。同時會設有會議中心，舉辦與ESG相關的可持續發展會議。內設商場、藝術公園、推動以元宇宙為基礎的中學綠色環保課程的MetaGreen學院，及發起虛擬生態旅行。其估計香港三分之二人口即約500萬人，會是潛在的MetaGreen網民。富豪酒店副主席兼董事總經理羅寶文更表示，為實現集團的減碳承諾，MetaGreen已購買逾兩倍的經認證碳信用額度，以抵銷有限度的以太坊排放。

 

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