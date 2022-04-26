港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升4日，升0.4點子至0.20696%，是4月1日後最高，當日報0.23899%。對上一次連升4日是3月9日，當日拆息報0.25327%。
港元現報7.8456元升值18點子，曾貶值最多4點子，報7.8478元，亦曾升值最多20點子，報7.8454元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.18點子至0.04863%；1星期HIBOR跌0.27點子至0.12083%；2星期HIBOR升1.2點子至0.16524%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升7.42點子至0.62417%；6個月期HIBOR升6.08點子至1.14333%；12個月期HIBOR升8.72點子至2.03423%。
美元指數現報101.52貶值0.232點或0.23%。
美元1個月期LIBOR報0.70343%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.4965%，連續2日擴闊，利差是2022年4月21日後最高，當日差距為-0.4795%
對上一次連續2日擴闊，是2022年3月24日，當日利差報-0.1282%。
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