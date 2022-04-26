期內，列賬基準收入減少4%⾄125億美元，主要因為財富管理及個⼈銀⾏業務收入減少，反映制訂壽險產品業務的不利市場影響及香港投資產品分銷收入下降，以及環球銀⾏及資本市場業務旗下環球債務市場業務及⾃營投資業務收入減少。受資產負債表增⻑及利率上升帶動，全線環球業務的淨利息收益均告上升。經調整收入下跌3%⾄125億美元。

首季所有地區均繼續錄得盈利。亞洲業務貢獻集團列賬基準除稅前利潤28億美元，HSBC UK則貢獻12億美元。淨利息收益率為1.26%，較2021年第⼀季上升5個基點，與2021年第四季相比則增加7個基點。

集團指，去年第三季業績時宣布回購最多20億美元股份的相關⼯作已本⽉20⽇完成，購買及註銷的股份達20億美元。2021年全年業績時宣布最⾼達10億美元的進⼀步股份回購，並擬於今年4⽉29⽇舉⾏股東周年⼤會後展開計劃。

集團指，由於市場引伸的平均政策利率⾛向較公布2021年全年業績時有所改善，預期淨利息收益將繼續增⻑，加上2022年貸款有望實現中單位數百分 比增⻑，因此繼續對收入前景感到樂觀。雖然財富管理業務於首季的表現因香港實施新冠疫情限制措施⽽相對失⾊，但限制措施 放寬後，業務表現有望回升。集團預期2022年收入將錄得中單位數百分比增⻑。

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