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調查：全港千萬富翁達43.4萬人跌15% 資產中位數為1570萬元

花旗銀行公佈「香港千萬富翁調查報告 2021」，結果顯示，全港擁有千萬港元或以上淨資產的「千萬富翁」達43.4萬人，佔全港人口約7.4%，較去年同期減少15%。

調查報告發現，2021年千萬富翁淨資產中位數為1,570萬元，較去年1,550萬元上升，有5成人表示薪金為主要資產來源，2成為投資，約16%為物業。千萬富翁的投資工具中，有80%投資股票,其次為外幣(62%)、基金(52%)及債券(34%)。

報告亦發現，千萬富翁的流動資產中位亦由350萬增加到400萬。大部分千萬富翁有近一半的流動資產為現金，近3成為股票，基金及債劵則佔逾兩成，受訪者表示預留更多現金作緊急用途。千萬富翁的淨資產主要分佈於物業，佔7成，其餘則為流動資產。

在2021年的疫情下，有7成千萬富翁表示其資產沒有受到影響或甚有所增加。有33%受訪者表示，期間最大損失為股票，最差損失110萬元，亦有逾3成人表示疫情令其投資取態較前一年保守，如多持現金、減持股票、減少新投資,及偏向投資風險較低的產品。

展望2022年，有近3成人認為經濟狀況會有輕微增長，較去年增加14個百分點，近8成表示不會憂慮通脹或滯脹。對於樓市方面，看好未來12個月樓市的人數由15%上升至24%，近6成對樓市抱觀望態度。有逾3成人認為於本港投資物業市場為好的長遠投資策略，反映他們認為疫情令樓價回落屬暫時性。

在投資大灣區方面，有近2成人表示有信心在當地投資，當中最有興趣投資為住宅物業，佔9%。現時則有11%人已於大灣區投資，當中有8成人投資住宅物業，2成投資於商廈，1成為營商。

香港花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，報告反映雖然千萬富翁人口有所下降，但以整體10年看，千萬富翁的人數有遂步上升趨勢。而其淨資產總值仍然有增無減，反映富裕一群在疫情下繼續以多元化及環球化投資策略配置財富。

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