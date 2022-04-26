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匯控停增回購 CFO：不會影響派息

匯控（0005）公布，因應為淨利息收益進行經濟對沖而持有的金融工具產生權益變動，可能會短暫令2022年普通股權一級比率下跌至低於14%至14.5%的目標範圍，令匯控無法進一步回購。財務總監邵偉信表示，因應出售法國零售銀行，該行年內普通股權一級比率（CET1）會低於目標區間，但他強調不會影響派息，派息是該行的首要資本回饋渠道。

匯控今年2月已公布10億美元回購，意味今年回購額較去年減半，令市場較為失望，午市開盤下挫1.27%。邵偉信表示，匯控在上周已完成去年20億美元回購，據股東會批准，預計今年10億美元回購會在下周展開。邵偉信指，回購是在有過剩資本時，令資本比率回復常態，他們希望保留能力健康地派發股息。

匯控本季回復預期信貸損失提撥，錄得6.42億美元，其中2.5億美元與俄羅斯相關資產有關，1.6億美元與中國內地商業房地產信貸有關。與經濟前景相關的第一階段和第二階段撥備穩定，當季有6億美元新冠肺炎相關撥備釋放，但同時增加了2.75億美元俄烏戰爭風險和通脹撥備，以及2.5億美元因應經濟不確定作出的撥備。

邵偉信表示，保持繼續預期今內預期信貸損失提撥，將恢復至平均貸款額0.3%的預期，為正常經濟周期0.3%至0.4%的底部，首季提撥是平均貸款額的0.25%。匯控在去年第四季已為中國內地商業房地產提撥6億美元，邵偉信指金額在今季已有所減少，雖然內地對房地產貸款政策有放寬，對流動性會有幫助，不過市場情况仍然疲弱，預期今年仍要作出撥備。對於香港首季疫情，邵偉信表示期內香港信貸質素沒有明顯惡化，該行會協助客戶渡過困難。

 

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