匯控今年2月已公布10億美元回購，意味今年回購額較去年減半，令市場較為失望，午市開盤下挫1.27%。邵偉信表示，匯控在上周已完成去年20億美元回購，據股東會批准，預計今年10億美元回購會在下周展開。邵偉信指，回購是在有過剩資本時，令資本比率回復常態，他們希望保留能力健康地派發股息。

匯控本季回復預期信貸損失提撥，錄得6.42億美元，其中2.5億美元與俄羅斯相關資產有關，1.6億美元與中國內地商業房地產信貸有關。與經濟前景相關的第一階段和第二階段撥備穩定，當季有6億美元新冠肺炎相關撥備釋放，但同時增加了2.75億美元俄烏戰爭風險和通脹撥備，以及2.5億美元因應經濟不確定作出的撥備。

邵偉信表示，保持繼續預期今內預期信貸損失提撥，將恢復至平均貸款額0.3%的預期，為正常經濟周期0.3%至0.4%的底部，首季提撥是平均貸款額的0.25%。匯控在去年第四季已為中國內地商業房地產提撥6億美元，邵偉信指金額在今季已有所減少，雖然內地對房地產貸款政策有放寬，對流動性會有幫助，不過市場情况仍然疲弱，預期今年仍要作出撥備。對於香港首季疫情，邵偉信表示期內香港信貸質素沒有明顯惡化，該行會協助客戶渡過困難。

其他報道

傳今年上市尋求估值450億美元 榮耀：消息不屬實

創夢天地午後一度暴跌逾7成

新世界高球及網球學院伙拿度在港開設網球中心

匯控業績公告用「戰爭」字眼 指逐步收縮俄羅斯業務

滬深三大指數午後回軟 深證成指六連跌

力世紀委任戴姆勒前高層出任非執董

【全民造ESG專欄】ESG與金融科技的協同效益

馬斯克：希望批評我的人仍然能留在Twitter

Twitter前CEO據報或可從馬斯克收購中獲利近10億美元

中滙集團上半年多賺逾三成 派中期息每股8.4港仙

調查：全港千萬富翁達43.4萬人跌15% 資產中位數為1570萬元

惠而浦中國稱遭國美電器長期拖數 國美系下跌

泡泡瑪特上季收益升最多七成 抽盒機收入倍增

中國海外首季收入升5.7%

匯豐首季列賬基準稅前利潤跌28% 勝預期