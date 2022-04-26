調整結果顯示，93%受訪者認爲可持續發展及ESG計劃是企業達到成功的關鍵，而商業領袖認爲將會帶來三大優勢，包括提高生產力（42%）、提升品牌形象（40%）以及吸引新客戶（37%）。幾乎所有商業領袖（93%）在實踐可持續發展及ESG計劃時都面臨重大挑戰，其中最大的挑戰包括難以從合作伙伴或第三方取得ESG指標（39%）、缺乏數據資料（37%），以及準備耗時的人手報告 （35%）。

另外，94%商業領袖認爲比起人類，人工智能（AI）更能夠做出可靠的可持續發展和貢獻社會責任的相關決策，因爲機械人更擅於無差錯地收集不同類型的資料（48%），作出理性且公正的決策（46%），並根據指標／過去的表現預測未來結果（45%）。

不過，商業領袖認為人們在可持續發展和社會倡議上的成功仍然扮演著重要角色，並相信人們更善於根據利益相關者的反饋作出改變（51%），教導他人進行決策需要哪些資訊（48%），並做出基於情境的戰略決策（45%）。

是次研究結果根據Savanta, Inc.於今年2月25日至3月14日對來自15個國家和地區（包括美國、英國、德國、荷蘭、法國、中國、印度、澳洲、日本、新加坡、南非、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、巴西和墨西哥）的11,005名全球受訪者進行的調查為基礎，其中有4,000名亞太區受訪者。

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