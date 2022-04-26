阿里巴巴創業者基金/匯豐 JUMPSTARTER 2022環球創業比賽的總決賽已結束，最終由醫療成像設備商 Gense Technologies及智能海洋清潔機械人開發商 Open Ocean Engineering ，成為今屆活動的優勝隊伍。兩隊優勝的初創隊伍將可獲得最多合共400萬美元的投資額，其中包括是次活動的合作夥伴數碼港及科技園的聯合投資。至於10強隊伍亦有機會參與由基金安排，與香港或大灣區其他城市的初創及企業進行交流，以探索大灣區市場。
兩隊優勝均來自香港，Gense Technologies 初創是針對肝、肺、腎等醫療成本高昂疾病的早期檢測和慢性疾病管理， 研發出用於診斷篩查的便攜式自助醫學成像設備 。而Open Ocean Engineering主力開發收集海洋垃圾的電動船， 願景是成為「船舶界 Tesla」。
Gense Technologies聯合創辦人陳柏衡表示，人材及資金一直是公司主要考量的因素，會在全球各地搜尋人材，亦會籍此探索相應的市場機遇，資金則是透過參加各大型創科比賽，從而獲取更多投資者資金。陳柏衡又指，大眾化的醫療科技產品有助提升整體醫療體系，公司目前會聯絡不同大型機構，推薦公司產品，如老人院等服務機構。Open Ocean Engineering行政總裁兼創辦人Sidhant Gupta則表示，公司正嘗試聯絡不同政府部門、房地產公司、及清潔服務公司等，向其推薦公司產品。
阿里巴巴香港創業者基金執行董事周駱美琪，疫情無阻初創的參與， 反應熱烈，投資對有興趣的項目亦不會因應疫情而動搖，投資者在疫情下更會謹慎選擇項目。匯豐香港工商金融中小企業主管王海珍則表示，匯豐在初創企業中主要擔任中間連繫人角色，利用匯豐在市場的人脈和影響力，將優質初創公司產品推薦給相關的公司，同時匯豐旗下的科技基金及醫療基金，亦考慮相應產品，加強推動初創發展。
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