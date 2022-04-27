據報，此臨時禁令是要防止職員在馬斯克收購後「失控」和破壞平台，目前任何更改都必須經過一位副總裁的批准。Twitter未就此事發表評論。

馬斯克收購Twitter後多次重申重視言論自由。他在 Twitter發文指，希望批評他批評得最厲害的人，仍然可以留在 Twitter，因為此舉為了維護言論自由。他更進一步澄清對言論自由的立場，認為言論自由需符合法律，反對超出法律的審查。「如果人們想要比較少的言論自由，他們會要求政府就此通過法律。因此，超出法律是違背人民的意願」

此前，Twitter公布，馬斯克將以440億美元收購公司，其股東每股將獲得54.20美元，較馬斯克披露Twitter持股前的最後一個交易日收市價溢價38%。

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