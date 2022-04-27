中國為緩解全國商品房銷情下滑，各地陸續出招鬆綁限售、限購及限貸等。兩大「新一線城市」南京、佛山傳齊齊出招救市，內地傳媒報道，從南京部分銀行獲悉，近期調整了首套房貸利率認定標準，如結清貸款且名下無房，再次購房將認定為首套房利率。
此前，南京認定首套房利率需滿足「認房又認貸」，調整後將是「認房不認貸」。目前南京的首套房貸利率約為5.2%，少數銀行最低可做到5.0%，但對購房者條件要求比較高。
針對首套房首付比例，部分銀行表示，如果名下無房但有過貸款記錄，仍舊按5成首付執行。
至於廣東佛山昨夜亦傳出台樓市新政，內地流傳佛山市住房和城鄉建設局發佈關於優化存量商品住房政策的通知，對最近一次契税繳納時間或不動產登記時間滿5年的商品房，居民家庭在線上辦理購房資格核驗時，該商品房不計入居民家庭擁有住房套數。
同時，該商品住房在進行買賣合同網籤、贈與、司法拍賣等轉讓手續時，無需進行購房資格核驗。
廣州日報則引述佛山市住房和城鄉建設局指，確於4月26日印發了《佛山市住房和城鄉建設局關於優化存量商品住房政策的通知》，該文件為「內部工作文件」，已發送至各區住房城鄉建設和水利局和市相關職能部門。
該報問到此鬆綁通知是否適用於普通市民及已經生效？佛山市住房和城鄉建設局指，「從政策上來説是沒有問題的，但目前相關業務系統功能還在進行調試，待調試完成後會正式對外公佈」。
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