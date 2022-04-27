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恒指連升兩日 海底撈飈一成冠藍籌 港交所績後收跌0.12%

恒指連升兩日，收市升11點或0.06%，報19946點，南下資金淨流入38.28億元，成交金額1251億元，較上日增加1.92%；國指升38點或0.57%，報6786點。恒生科技指數收報3981點，升1.68%。

「ATMX」個別發展，阿里巴巴（9988）跌0.41%，收報84.55元；騰訊（0700）跌0.3%，收報334.8元；美團（3690）升1.79%，收報147.9元；小米（1810）升3.13%，收報11.2元。

藍籌方面，海底撈（6862）升11.41%，收報15.04元，是升幅最大的藍籌；恒生（0011）表現最差，跌3.38%，收報140.1元，是跌幅最大的藍籌。港交所（0388）績後收報321.4元，跌0.12%。

受政策利好影響，基建類股全日強勢，時代電氣(（3898）大升近21%，收報29.7元；中國鐵建（1186）收報5.05元，升4.12%；海螺（0914）收報41.7元，升6.65%；潤泥（1313）收報6.44元，升4.89%。

內房股普遍走低，潤地（1109）跌1.3%，收報34.2元；碧桂園（2007）跌2.26%，收報5.19元；中海外（0688）跌2.03%，收報24.15元。

創夢天地（1119）計劃回購，該股大幅反彈，收報2.88元，升37.8%。

 

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