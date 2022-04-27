市場研究機構Counterpoint Research發表數據顯示，2月份三星電子（Samsung）在全球5G安卓 (Android) 智能手機佔據主導地位，市佔率達24%，最暢銷的10款手機型號中，三星佔一半，當中Galaxy A52s 5G為最暢銷，其後三款型號都由三星包辦。
報告指出，2月份Galaxy A52s 5G的市佔率為2.9%，緊隨其後是Galaxy S22 Ultra 5G，其市佔率為2.87%，Galaxy S21 FE 5G和Galaxy A32 5G分別排第三和第四位，市佔率分別為2.63%及2.09%。Galaxy A22 5G則以1.44%的市佔率排名第10。
除了三星外，中國的榮耀 (HONOR) 佔據兩席，vivo、OPPO和小米（1810）各佔一席。截至2月底，內地的5G手機普及率為 83%。
報告又指出，截至2月底止，Android佔全球5G智能手機銷售量約67%，而其中最暢銷的10款5G Android智能手機佔該月5G Android 智能手機銷量約20%。
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