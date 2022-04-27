德勤中國金融服務業副主管合夥人、金融服務業審計及鑒證業務全國主管合夥人楊勃表示，去年以來銀行向實體經濟讓利，同時房地產貸款等高息資產減少，今年將繼續影響銀行淨息差。

不過楊勃認為，人民銀行在放寬貨幣政策的必要性減少，因為目前企業貸款利率已在低水平，而且銀行間利率較政策利率為低，反映目前銀行流動性充裕，另外3月地產外的基建投資和出口數據也不錯，也減低宏觀經濟對放寬流性需要，本月人行出乎市場預期沒有減息，降準幅度也低於預期。人行早前已表示，會運用再貸款等結構性工具，綜合運用工具支持經濟。

去年內地銀行房地產開貸款投放增速下降，10間銀行房地產貸款平均增速為6.62%，較前年的15.47%顯著下降。隨着房地產行業震盪調整，個別高槓桿房企業出現違約，導致去年銀行房地產業貸款不良率普遍上升，平均不良率按年上升0.86個百分點至2.81%。

德勤中國金融服務業審計及鑒證業務全國副主管合夥人曾浩預期，今年在中央和地方政府相關政策引導下，預計合理購房需求將進一步釋放。雖然近期仍有個別房企存在負面輿情，風險尚未完全出清，但整體過程接近尾聲，行業格局進一步優化，穩健經營的優質房企優勢顯現。

該行預期，在疫情影響下，居民收入水平及未來預期產生影響，房地產按揭貸款還款承壓，居民貸款購房意願可能下降；同時違約或停工房企的風險或將進一步向未交房的住房按揭貸款進行傳導。部分高負債、高槓桿、高周轉的民營房地產企業自身化解債務風險動力不足，這些房地產企業債務風險或將進一步上升。

不過曾浩指，中國人口增長率下降、房地產存量的增加，供需關係出現變化，房企需向新發展模式轉型，包括提供長租房、保障性住房、老舊小區改造以及社區養老等，將有巨大的市場空間。

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