電訊盈科（0008）成立的新公司MakerVille引起市場關注，MakerVille今日舉行發布會，展現公司的標誌及發展方向。行政總裁魯庭暉表示， MakerVille是一個聚集Makers的地方，台前幕後致力於發展內容創作、藝人管理及活動業務三方面；公司將繼續為ViuTV提供精彩的內容以服務全港觀眾，同時希望將製作及發行業務拓展到亞洲以至全球。
近年發展氣勢如虹的ViuTV早前傳出人事變動，ViuTV原總經理魯庭暉出任MakerVille 的行政總裁，惹市場關注。MakerVille表示，歡迎與任何對影視創作充滿熱誠的團隊合作，希望透過不同的製作內容，包括連續劇、電影、綜藝娛樂及資訊節目等，將優質節目帶到世界不同地區。發布會邀請了MakerVille戲劇製作人袁劍偉、馮志強、趙善恆、羅嘉駿及黃智揚分享創作心路歷程，並討論全球連續劇製作的發展趨勢，以及香港原創戲劇在新舊媒體平台可扮演的角色等。
MakerVille今日官網亦同步亮相，封面選用黑白製作相片拼合而成，首頁以作品、藝人和活動為核心。MakerVille最新即將舉辦的活動為人氣男團MIRROR， 將於7月25日起在紅館的10場演場會。藝人封面方面則包括，男團MIRROR及ERROR，以及女團COLLAR。
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