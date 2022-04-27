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361度首推NFT 同步推同款服飾

NFT（非同質化代幣）熱潮席捲全球，不同企業紛紛加入「戰團」。內地體育用品股361度國際（1361）宣布，聯合著名潮玩IP FATKO推出的「我是東方未來」系列NFT數位元藏品在螞蟻鏈火熱上線。為滿足更多年輕潮人的需求，藏品同款服飾也在電商平台及線下管道開售，打破次元壁，首創了運動品牌、潮玩品牌與NFT跨界業務。

此次361度共推出了包括「躍地滑板」、「解答春天」、「情緒嘻哈」、「活力飛盤」和「反轉球場」等5款NFT數字藏品。361度經過不同場景與不同元素的結合，把生活方式以潮玩為載體進行了場景化呈現。不但推出NFT，361度同步推出了可供消費者選購的「拓界」系列服飾，打破了次元之間壁障，靈活地運用數位藏品為旗下產品增添關注度和潮流屬性。

集團指，NFT發售屬對於「運動潮流」理念的一次實踐，更向外界傳遞了國潮的另一種解讀。

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