此次361度共推出了包括「躍地滑板」、「解答春天」、「情緒嘻哈」、「活力飛盤」和「反轉球場」等5款NFT數字藏品。361度經過不同場景與不同元素的結合，把生活方式以潮玩為載體進行了場景化呈現。不但推出NFT，361度同步推出了可供消費者選購的「拓界」系列服飾，打破了次元之間壁障，靈活地運用數位藏品為旗下產品增添關注度和潮流屬性。

集團指，NFT發售屬對於「運動潮流」理念的一次實踐，更向外界傳遞了國潮的另一種解讀。

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