NFT（非同質化代幣）熱潮席捲全球，不同企業紛紛加入「戰團」。內地體育用品股361度國際（1361）宣布，聯合著名潮玩IP FATKO推出的「我是東方未來」系列NFT數位元藏品在螞蟻鏈火熱上線。為滿足更多年輕潮人的需求，藏品同款服飾也在電商平台及線下管道開售，打破次元壁，首創了運動品牌、潮玩品牌與NFT跨界業務。
此次361度共推出了包括「躍地滑板」、「解答春天」、「情緒嘻哈」、「活力飛盤」和「反轉球場」等5款NFT數字藏品。361度經過不同場景與不同元素的結合，把生活方式以潮玩為載體進行了場景化呈現。不但推出NFT，361度同步推出了可供消費者選購的「拓界」系列服飾，打破了次元之間壁障，靈活地運用數位藏品為旗下產品增添關注度和潮流屬性。
集團指，NFT發售屬對於「運動潮流」理念的一次實踐，更向外界傳遞了國潮的另一種解讀。
其他報道
WeWork共享工作空間TOWER 535租址遭入稟追近2.42億欠款
WSJ：習近平要求中國今年GDP增速超美國 以顯示中國政黨制度優於西方
三星奪2月全球5G安卓智能機市佔24% Galaxy A52s 5G最暢銷
騰訊音樂回應網易云音樂起訴：無視事實來碰瓷 無助音樂行業發展
復星旗下Lanvin Group與Shopify合作 拓展北美電商業務