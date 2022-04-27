中壽今年首季保費收入為3150.11億元，按年下降2.7%，除新造保險，續期保費亦按年下跌3.3%至2141.16億元。利潤率較高期交保險，首年保費按年下跌4.3%至653.66億元，其中十年期及以上首年期交保費按年跌2.8%至191.06億元，佔比則較去年上升。截至季末，個人保險銷售人數為78萬人，按季下跌4.88%。

中壽表示今年以來，中國經濟運行總體保持在合理區間，但國內外環境複雜性不確定性加劇、有的超出預期，國內疫情近期多發，新的下行壓力進一步加大，行業發展增速進一步放緩。

中壽首季純利為151.78億元，同比下降46.9%，公司指是受當期權益市場波動，以及去年同期基數較高的綜合影響，令投資收益按年下降。今年第一季，國內利率水平仍處於低位，權益市場出現較大回撤，公司投資收益承壓。中壽期內總投資收益率為3.88%，按年下跌2.56個百分點，總投資收益為651.12億元，按年下跌31.53%。

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