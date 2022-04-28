萬達集團董事長王健林獨生子王思聰微博帳號被封殺後，內地網傳他被上海警方以涉嫌尋釁滋事罪逮捕，惟尚未獲得官方證實。

12:12PM

萬達集團董事長王健林獨生子王思聰向來言行出位。繼早前在微博發文要求中國證監會嚴查連花清瘟膠囊生產商以嶺藥業（002603.SZ）後，早前王思聰再發文挑戰中國防疫政策，「每天早上的核算（酸）檢測，檢測的不是陽性或陰性，而是你的奴性和血性。今天開始不會再出門做核算（酸）了。」懷疑其發言觸動了中國官方神經，目前其微博帳號已被封殺。

王思聰微博顯示，「該帳號因被投訴違反法律法規和《微博社區公約》的相關規定，現已無法查看。」擁有逾4000萬粉絲的微博帳號被「清零」，微博內容已被全部刪除，微博上亦已無法搜索到王思聰的帳號，其微信帳號同被封殺。

此前，王思聰在微博轉發了一則有關連花清瘟膠囊的消息，並配以「證監會應嚴查以嶺藥業」等字眼，雖然之後修改了帖文，刪除了原本的言論，改為「轉發微博」，但其帖文已惹來大量內地網民熱議，而以嶺藥業（002603.SZ）股價亦曾跌停。之後王思聰微博， 一度被禁言。

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