北京市智能網聯汽車政策先行區制定並發布的《北京市智能網聯汽車政策先行區乘用車無人化道路測試與示範應用管理實施細則》（以下簡稱《實施細則》）規定，獲得通知書的示範應用主體可在北京市高級別自動駕駛示範區60平方公里範圍內，進行公開道路的無人化自動駕駛載人示範應用。在無人化道路測試基礎上，《實施細則》對測試主體的安全管理、網絡與數據安全、風險應對等方面提出了更高要求。

百度蘿蔔快跑已在北京、上海、廣州、深圳等超大城市實現自動駕駛載人出行服務，去年第四季，蘿蔔快跑載人訂單量達21.3萬單，百度稱，2022年這一數據仍在高速增長中。

其他報道

恒大擬黃金周10天完成10億元人民幣銷售任務

Tap & Go伙拍中環街市推0%交易費撐小店

人民幣貶值見一年5個月最弱

渣打銀行首季稅前基本溢利增5%至15億美元

王思聰微博帳號遭封殺 曾質疑連花清瘟膠囊生產商 批核酸檢測是檢測奴性血性

恒指半日升243點 科指曾上試10天線 北水休市 南水暫終止2連入

王思聰微博帳號遭全面封殺 曾質疑以嶺藥業 批核酸檢測是檢測奴性血性

日圓低見6.04 見20年最弱 日央行稱無限量購債

滬深三大指數個別走 上證一枝獨秀

港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止5連升 港元報7.8472元

阿里巴巴在南京成立供應鏈公司 註冊資本1000億

蘋果在美國啟動自助維修服務

馬斯克在Twitter戲言計劃收購可口可樂公司 並加入可卡因

法官裁定馬斯克收購SolarCity交易中無不當行為

Archegos創辦人Bill Hwang被控欺詐 面臨高達380年刑期

金沙中國首季虧損擴大至3.36億美元

部分歐洲公司準備以盧布支付俄羅斯天然氣

繼對波蘭、保加利亞「斷氣」後 俄羅斯據報拒德以盧布購天然氣

印尼擴大出口禁令 或加劇全球食品通脹

滬深三大指數低開 人行零投放零回籠

恒指高開172點 科指上試10天線 阿里升4%