4月28日，北京發放無人化載人示範應用通知書，百度（9888）成為首家獲准企業，其旗下自動駕駛出行服務平台蘿蔔快跑正式開啟無人化自動駕駛出行服務，這意味著「方向盤後無人」的自動駕駛服務在中國超大城市首次放開。百度表示，在《交通強國建設綱要》背景下，這也是北京積極加大政策先行先試力度，搶抓產業發展戰略機遇，加快推進智能網聯汽車創新發展的重要成果，更是中國自動駕駛發展歷程中的重大突破。
北京市智能網聯汽車政策先行區制定並發布的《北京市智能網聯汽車政策先行區乘用車無人化道路測試與示範應用管理實施細則》（以下簡稱《實施細則》）規定，獲得通知書的示範應用主體可在北京市高級別自動駕駛示範區60平方公里範圍內，進行公開道路的無人化自動駕駛載人示範應用。在無人化道路測試基礎上，《實施細則》對測試主體的安全管理、網絡與數據安全、風險應對等方面提出了更高要求。
百度蘿蔔快跑已在北京、上海、廣州、深圳等超大城市實現自動駕駛載人出行服務，去年第四季，蘿蔔快跑載人訂單量達21.3萬單，百度稱，2022年這一數據仍在高速增長中。
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