首季 facebook每月活躍用戶（DAU）為19.6 億戶，按年升4%；每月活躍用戶（MAU）為29.4 億戶，按年升3%。 投放的廣告展示次數按年增長 15%，每個廣告的平均價格則按年跌 8%。

Meta給出次季業績指引，第二季收入介乎280至300億元，低於市場預計的 306 億美元。 Meta於新聞稿提及，次季指引是考慮了首度的持續趨勢，包括「與烏克蘭戰爭相吻合」的收入增長疲軟。

首席財務官 Dave Wehner 表示，由於俄羅斯的用戶流失，該國媒體監管機構限制其服務，公司預計次季度歐洲的 MAU用戶將連續下降，這將更充分地反映政府行動的結果。

此外，Meta也將今年的支出預算，從原先預期的900億元至950億元之間，下調至870億元至920億元之間。Meta 行政總裁朱克伯格表示，因應現時生意增長情況，公司會減慢部分投資步伐，下調今年支出預算，部分長期投資如人工智能、Reality Labs亦會受到影響。朱克伯格過去曾強調，會持續數年投資數以10億元建立元宇宙生態。

Meta Platforms 周三美股盤後高見210.14美元，一度升近兩成，收報207.08美元，升18.4%。

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