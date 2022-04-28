moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

Meta上季收入遜市場預期 投資放緩下調全年支出預算30億美元

facebook 母企Meta Platforms（美：FB）公布首季業績，盈利按年跌21%至74.7億元（美金，下同），勝市場預期。經調整每股盈利2.72元，同樣勝市場預期的2.56元。首季收入按年升7％至279.08億元，低於市場預期的282億元，增長創10年以來最慢。

首季 facebook每月活躍用戶（DAU）為19.6 億戶，按年升4%；每月活躍用戶（MAU）為29.4 億戶，按年升3%。 投放的廣告展示次數按年增長 15%，每個廣告的平均價格則按年跌 8%。

Meta給出次季業績指引，第二季收入介乎280至300億元，低於市場預計的 306 億美元。 Meta於新聞稿提及，次季指引是考慮了首度的持續趨勢，包括「與烏克蘭戰爭相吻合」的收入增長疲軟。

首席財務官 Dave Wehner 表示，由於俄羅斯的用戶流失，該國媒體監管機構限制其服務，公司預計次季度歐洲的 MAU用戶將連續下降，這將更充分地反映政府行動的結果。 

此外，Meta也將今年的支出預算，從原先預期的900億元至950億元之間，下調至870億元至920億元之間。Meta 行政總裁朱克伯格表示，因應現時生意增長情況，公司會減慢部分投資步伐，下調今年支出預算，部分長期投資如人工智能、Reality Labs亦會受到影響。朱克伯格過去曾強調，會持續數年投資數以10億元建立元宇宙生態。

Meta Platforms 周三美股盤後高見210.14美元，一度升近兩成，收報207.08美元，升18.4%。

 

其他報道

廣東省促消費 汽車、家電及發放消費券

諾基亞首季營業利潤按年升5.8% 勝預期

上海封城近月 員工長期困辦公室金融團體促放寬防疫規定

渣打：預期全年平均淨息差約為1.4厘

內地將進口煤關稅降至0%

渣打：全年淨息差料升約1.4厘

傳創辦人發聲明反對李家超成為特首 BenePanda澄清訊息不實

北京率先允許無人自駕 軚盤後無安全員

滬指連升兩日 兩市成交額逾8400億人幣

王思聰微博帳號遭封殺 網傳以尋釁滋事罪被捕

P&G與屈臣氏擴大「塑膠再生」回收計劃 首推一站式上門回收