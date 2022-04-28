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恒指收市升329點 科指升穿10天線 恒指3日累升406點

美期、環球股市上升，港股三大指數連升3日，科指更升穿10天線，不過，內地勞動節假期前夕，北水暫停，大市成交減少，見近一周低。恒指3日累升406.83點。

恒指今早高開172點，曾收窄至升10點，後擴大至升340點，午後維持高低波幅330點。

恒指收市升329點或1.65%，報20276點，成交金額1057億元，較上日減少15.5%，是4月20日980.35億元成交後最少；國指升132點或1.95%，報6918點。恒生科技指數收報4066點，升2.15%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）貢獻恒指較多。創科實業（0669）、李寧（2331）、農夫山泉（9633）拖累大市。

藍籌57隻升，8隻下跌，1隻無升跌。招商銀行（3968）升5.74%，收報46.95元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌2.2%，收報106.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，3隻下跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報22.8元，升7.04%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報15.02元，跌1.31%。

恒指續低於10天線(20621.22點)。科指升穿10天線(4064.01點)。

北水休市。南水北上合計淨流出6.37億元人民幣，終止連續2日流入。

午後消息股表現

渣打（2888）：全年淨息差料升約1.4厘。渣打銀行首季稅前基本溢利增5%至15億美元。收報52.9元，升10.44%。

北京率先允許無人自駕 軚盤後無安全員。百度（9888）收報118.4元，升4.13%。

今早及隔晚消息股表現

阿里巴巴（9988）在南京成立供應鏈公司 註冊資本1000億。收報88.25元，升4.38%。

金沙中國（1928）首季虧損擴大至3.36億美元。收報16.88元，跌1.97%。

多間公司公布業績，績前表現如下，中海油（0883）收報10.84元，升3.63%。國航（0753）收報5.27元，跌0.75%。南航（1055）收報4.33元，升0.93%。中交建（1800）收報4.52元，升4.15%。萬科（2202）收報18.24元，升2.7%。海螺（0914）收報43元，升3.12%。

思摩爾（6969）：非執董劉金成旗下深圳上市公司擬減持3.5%股權，涉值近37億。收報14.76元，跌15.56%。

比亞迪（1211）首季純利升2.4倍，收入漲63%。收報227.2元，升1.43%。

中壽（2628）首季新業務價值按年跌14.3%。收報11.26元，升1.44%。

中石化（0386）今年首季多賺24%。收報3.88元，升1.57%。

港交所（0388）行政總裁歐冠昇：首季新股上市表現雖較弱，有過百新股排隊申請上市感樂觀。收報325.8元，升1.37%。

361度（1361）首推NFT，同步推同款服飾。收報4.04元，升0.5%。

電盈（0008）MakerVille，官網及logo亮相，主攻創作、藝人管理及活動三方面。收報4.47元，無升跌。

福萊特玻璃（6865）今年首季少賺近48%。收報27.55元，升6.37%。

上置集團（1207）去年扭虧為盈，不派息。收報0.026元，升4%。

破頂股表現

破頂股包括，在岸人民幣創52周高，見6.6125元，收報6.6084元，跌0.72%；電能實業（0006）創52周高，見54.2元，收報54.2元，升0.93%；中國建築興業（0830）創52周高，見2.4元，收報2.38元，升2.15%。

破底股方面

破底股包括，德信服務（2215）創上市新低，見2.82元，收報2.93元，升1.38%；宇華教育（6169）創上市新低，見1.26元，收報1.31元，跌5.76%；騰盛博藥（2137）創上市新低，見8.08元，收報8.4元，跌3%；中國擎天軟件（1297）創上市新低，見0.44元，收報0.45元，無升跌；順豐房託（2191）創上市新低，見3元，收報3.05元，無升跌；優然牧業（9858）創上市新低，見3.22元，收報3.22元，跌1.23%；惠生工程（2236）創上市新低，見0.28元，收報0.31元，升3.33%；都市麗人（2298）創上市新低，見0.34元，收報0.34元，跌6.85%；上坤（6900）創上市新低，見1.37元，收報1.38元，跌9.8%；北控醫療健康（2389）見52周低0.08元，收報0.08元，跌1.23%；光啟科學（0439）見52周低0.118元，收報0.122元，升1.67%；同方泰德（1206）見52周低0.475元，收報0.5元，無升跌；雲智匯科技（1037）見52周低0.28元，收報0.3元，無升跌；太睿國際控股（1010）見52周低1.72元，收報1.72元，無升跌；海亮國際（2336）見52周低0.09元，收報0.09元，無升跌；粵運交通（3399）見52周低0.8元，收報0.8元，跌6.98%；毅德國際（1396）見52周低0.31元，收報0.31元，跌3.13%；煤氣（0003）見52周低8.54元，收報8.75元，升1.04%；BC科技（0863）見52周低4.7元，收報4.92元，跌2.57%；寰亞傳媒（8075）見52周低0.62元，收報0.62元，跌1.59%；太陽國際（8029）見52周低0.28元，收報0.28元，無升跌；宏光（6908）見52周低4.03元，收報4.2元，無升跌；築友智造（0726）見52周低0.51元，收報0.59元，升1.72%；交銀國際（3329）見52周低1.05元，收報1.06元，跌3.64%；永旺（0984）見52周低1.15元，收報1.15元，無升跌；萊爾斯丹（0738）見52周低0.55元，收報0.55元，跌1.79%；豐盛生活服務（0331）見52周低5元，收報5.04元，跌0.2%；信佳國際（0912）見52周低1.42元，收報1.48元，升1.37%；珠江鋼管（1938）見52周低0.245元，收報0.255元，無升跌；保集健康（1246）見52周低0.135元，收報0.135元，無升跌；中州證券（1375）見52周低1.23元，收報1.25元，跌3.1%；信和酒店（1221）見52周低2元，收報2元，無升跌；太和控股（0718）見52周低0.07元，收報0.07元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，太陽娛樂（8082）收報0.065元，升41.3%；創夢天地（1119）收報3.73元，升29.51%；明發（0846）收報0.37元，升25.42%；遠東酒店（0037）收報1元，升21.95%；時富金融（0510）收報0.32元，升18.52%；南戈壁（1878）收報1.47元，升17.6%；伊泰（3948）收報12.78元，升14.93%；天鴿互動（1980）收報0.86元，升14.67%；網上車市（1490）收報0.78元，升13.04%；愛高集團（0328）收報0.126元，升11.5%。

下跌異動股，包括，思摩爾（6969）收報14.76元，跌15.56%；中建富通（0138）收報0.171元，跌14.5%；上坤（6900）創上市新低，見1.37元，收報1.38元，跌9.8%；普匯中金（0997）收報0.057元，跌9.52%；卓越教育集團（3978）收報0.25元，跌9.09%；佳民（8519）收報0.07元，跌7.89%；希望教育（1765）平上市低位0.46元，收報0.47元，跌7.84%；Uju Holding（1948）收報6.6元，跌7.82%；上海復旦（1385）收報22.65元，跌7.74%；呷哺呷哺（0520）收報3.43元，跌7.3%。

 

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