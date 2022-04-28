在各展品中，匯豐亦將展出兩件 NFT 藝術品，匯豐表示，作為是次展覽的冠名贊助商，將為高淨值客戶帶來眾多獨特數碼藝術體驗，包括私人導賞、在 K11 ATELIER 匯豐財富管理中心參觀NFT 藝術品，以及專為他們子女提供的NFT製作和元宇宙工作坊等。

匯豐又指，將送出1000個環保非交易NFT給予匯豐客戶，為香港首間送出NFT收藏品的零售銀行。該批NFT由第三方數碼平台通過區塊鏈鑄造，其能源消耗較其他傳統平台少 2600 倍，並且已購入碳信用以支持潔淨能源發展。

匯豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，NFT 繼續成為藝術界的焦點，集團亦留意到不少客戶對NFT藝術的關注及熱衷，並希望親身了解NFT對藝術愛好者的意義，匯豐將繼續與領先的畫廊合作，尋找合作機會，為客戶帶來創新的藝術體驗。

其他報道

中海油首季純利升1.3倍 派特別息1.18元 徐可強辭任首席執行官

港交所擬在6月中新增恒指、國指期貨月份合約 冀助靈活對沖

金管局：今輪港匯或更快觸及弱方兌換保證

中港物流影響 香港3月出口急轉跌8.9% 遠差過預期 出口內地跌12%

數碼通伙學生機構JSIT推全年1600元5G家居寬頻計劃

滿幫據報暫停10億美元香港IPO計劃

恒指收市升329點 科指升穿10天線 恒指3日累升406點

Meta上季收入遜市場預期 投資放緩下調全年支出預算30億美元

廣東省促消費 汽車、家電及發放消費券

諾基亞首季營業利潤按年升5.8% 勝預期