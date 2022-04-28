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匯豐在 K11 MUSEA舉行NFT展覽 高淨值客戶可享私人導賞及工作坊

NFT在港展示愈趨常見，匯控（0005）宣布，與 K11 MUSEA 合作，展出NFT 作品，參展藝術家超過30位，藝術項目的逾200件作品。匯豐表示，這或成為本港至今最具代表性及最大型 NFT 展覽之一。展覽日期將於明天至6月19日，在 K11 MUSEA 展出。

在各展品中，匯豐亦將展出兩件 NFT 藝術品，匯豐表示，作為是次展覽的冠名贊助商，將為高淨值客戶帶來眾多獨特數碼藝術體驗，包括私人導賞、在 K11 ATELIER 匯豐財富管理中心參觀NFT 藝術品，以及專為他們子女提供的NFT製作和元宇宙工作坊等。

匯豐又指，將送出1000個環保非交易NFT給予匯豐客戶，為香港首間送出NFT收藏品的零售銀行。該批NFT由第三方數碼平台通過區塊鏈鑄造，其能源消耗較其他傳統平台少 2600 倍，並且已購入碳信用以支持潔淨能源發展。

匯豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，NFT 繼續成為藝術界的焦點，集團亦留意到不少客戶對NFT藝術的關注及熱衷，並希望親身了解NFT對藝術愛好者的意義，匯豐將繼續與領先的畫廊合作，尋找合作機會，為客戶帶來創新的藝術體驗。

 

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