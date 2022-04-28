新冠肺炎疫情加速本港電商發展，網絡開店平台SHOPLINE今日發布《2022 香港開店白皮書》，其中去年平台上香港O2O、即線上線下全方位銷售商戶數目按年增長近兩倍。集團香港區副總經理趙公亮表示，疫情推動「零售大遷徙」等新常態出現；儘管疫情媛和，但電商亦屬市場不可逆轉的趨勢，相信有關板塊在本地整體零售額佔比將會繼續增長。
SHOPLINE連續第3年發表有關電商市場的白皮書，平台香港商戶去年總營業額按年增長41%，總訂單量則升47%。按產業類別劃分，年內綜合零售商戶營業額佔比達20.3%，位居首位；流行衣飾佔比達20.1%，排名第二位；第三位則為飲食產品，佔比達17.8%。各網店產業增長方面，生活起居類商戶營業額按年增長達1.39倍，另美妝保養品類別商戶亦按年升1.01倍。
至於去年政府發放消費券期間，SHOPLINE香港商戶期內訂單總商品交易額（GMV），按年增長四成至七成；訂單總量則按年升六成至八成。平台表示，有逾七成受訪商戶表示電子消費券有帶來額外營業額，部份更稱相關增長達兩倍或以上。
SHOPLINE香港區副總經理趙公亮表示，本地O2O全方位銷售商戶數字按年增長近兩倍；按平台數據分析，香港O2O商戶平均GMV比純網店商戶可高出五倍。他認為，消費者已習慣網購生活模式，「零售大遷徙」、即由實體店發展至網店的新常態持續出現，故即使疫情緩和，亦無礙網購板塊增長，而有關銷售額佔本地整體零售市場比例勢將超越現時約一成的水平。
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