港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌0.18點子至0.20619%，是4月25日後最低，當日報0.20298%。
港元現報7.8474元貶值4點子，曾貶值最多6點子，報7.8476元，亦曾升值最多6點子，報7.8464元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.6點子至0.05583%；1星期HIBOR跌0.93點子至0.08929%；2星期HIBOR跌1.19點子至0.12458%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.89點子至0.72875%；6個月期HIBOR升1.92點子至1.2353%；12個月期HIBOR升1.18點子至2.09232%。
美元指數現報103.539貶值0.084點或0.08%。
美元1個月期LIBOR報0.76371%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5575%，連續4日收窄，利差是2019年5月24日後最低，當日差距為-0.5772%。
對上一次連續4日收窄，是2022年4月22日，當日利差報-0.5146%。
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