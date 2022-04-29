聯交所推出全新的董事會多元化資料庫，並於ESG Academy新增「實踐ESG」一欄。 聯交所表示，《上市規則》今年新增規定，不再接受董事會只有單一性別的成員，是次推出的資料庫「聚焦董事會多元化及包容性」旨在提升有關董事會多元化的信息透明度，成員年齡、性別及在任時間等的資料將集中於這平台。
聯交所指，繼2021年11月刊發廣受歡迎的《氣候信息披露指引》後，ESG Academy再新增「實踐ESG」一欄。這是聯交所持續向市場提供及時、相關和實用的指導和信息的工作一部分。新欄目載有聯交所的最新ESG監管重點，並提供表現出色、值得效法的發行人ESG實踐範例。
港交所上市主管陳翊庭表示，交易所一直致力帶領並推動發行人達至董事會多元化和卓越的ESG水平，協助提升香港作為亞洲領先的企業管治和 ESG 中心，相信這些新舉措將有助進一步加強董事會多元化和 ESG 實踐，與今年生效的經修訂的《企業管治守則》和相關規則相輔相成。
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