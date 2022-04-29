政府今日宣布調整駐港機組人員檢測及隔離安排，5月1日起駐港客機機組人員返港後在檢疫酒店隔離3天，取得陰性檢測結果後可放行。貨機機組人員回港後毋須自我隔離，但抵港後要在機場做檢測，取得陰性結果才可以離開。

國泰表示，機組人員於海外逗留期間及回港後必須遵從嚴格的防疫安排，於海外逗留期間，機組人員必須在指定酒店房間內自我隔離及使用單次有效的門卡，並乘搭指定點對點交通往返酒店及機場。在回港後，機組人員亦必須嚴格地遵守所有指定的測試要求、紀錄行蹤及使用「安心出行」應用程式。公司亦經常提醒同事，在社交活動時須保持警惕，注意衛生及遵守社交距離措施。

國泰今日收報7.88元，微升0.51%。

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