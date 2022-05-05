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恒指今早高開293點 升穿20天線 騰訊升2% 阿里升3% 美團升3.5%

恒指今早高開293點或1.41%，報21163點，成交金額16億元；國指今早高開111點或1.57%，報7249點。恒生科技指數開市報4353點，升2.09%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。領展（0823）、蒙牛（2319）、龍湖（0960）拖累大市。

藍籌58隻升，5隻下跌，3隻無升跌。美團（3690）升3.59%，報170.4元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌0.63%，報39.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股26隻升，3隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報187元，升6.07%；跌幅最大的是海爾智家（6690）開市報29.1元，跌1.36%。

恒指升穿20天線(21061.37點)，上試50天線(21475.55點)。科指續高於20天線(4241.79點)，上試50天線(4480.2點)。

美證交再將88間中概股臨時名單，新增公司表現如下，京東（9618）開市報246.2元，升2.75%。嗶哩嗶哩（9626）開市報187元，升6.07%。網易（9999）開市報152.2元，升1.47%。小鵬汽車（9868）開市報103.1元，升4.35%。蔚來（9866）無成交，報137.3元。華能國電（0902）開市報4.14元，跌0.24%。中鋁（2600）開市報3.55元，升0.85%。汽車之家（2518）無成交，報57.6元。華住（1179）無成交，報23.9元。中通快遞（2057）無成交，報216.8元。攜程（9961）開市報189元，升2.33%。東航（0670）開市報2.73元，跌0.36%。南航（1055）開市報4.47元，無升跌。中國移動（0941）開市報52元，升0.58%。寶尊電商（9991）開市報21.5元，升3.12%。

百威亞太（1876）首季多賺29%，收入增1.5%。開市報20.25元，升3%。

中國有色礦業（1258）首季預估盈利按年升33%。開市報3.93元，升3.15%。

受中國疫情防控拖累，肯德基母企百勝上季利潤遜預期。留意百勝中國（9987）。開市報345元，升4.04%。

匯控（0005）、平保（2318）據報本月中商討分拆亞洲業務建議。匯控開市報51.7元，升1.87%。平保（2318）開市報51.35元，升0.1%。

淡馬錫料中國經濟近見底，科網股具吸引力。騰訊（0700）開市報375.8元，升2.01%；阿里巴巴（9988）開市報99.5元，升3.06%；美團（3690）開市報170.4元，升3.59%。

深交所：支援房企合理融資，鼓勵公司回購大股東增持。中海外（0688）開市報25.95元，升1.37%；龍湖（0960）開市報39.7元，跌0.63%；華潤置地（1109）開市報36.8元，升0.96%；碧桂園（2007）開市報5.55元，升1.83%。

澳門博企呈報財務數據，金沙中國（1928）旗下威尼斯人資產淨值最細僅餘17億。開市報18.02元，升0.11%。

時代中國（1233）上月合約銷售跌55%。開市報2.77元，升0.36%。

京東（9618）首派息每股4.9元總金額逾150億元，劉強東袋21億。開市報246.2元，升2.75%。

順興（1637）發盈警，料全年綜合溢利跌最少六成，派特別中期息3.5仙。無成交，報0.46元。

四環醫藥（0460）擬分拆軒竹生物科技A股上市。開市報1.24元，無升跌。

大行料澳博（0880）再融資可額外取57億至60億流動資金備用。開市報3.38元，升0.6%。

破頂股表現

破頂股包括，海昌海洋公園（2255）創上市新高，見5.65元，開市報5.65元，升4.63%；太平洋酒吧（8432）創52周高，見0.121元，開市報0.121元，無升跌；中渝置地（1224）創52周高，見2元，開市報2元，升0.5%。

異動股

上升異動股，包括，三葉草生物（2197）開市報6.05元，升10.6%；洛陽玻璃（1108）開市報11.3元，升7.82%；嗶哩嗶哩（9626）開市報187元，升6.07%；山東新華製藥股份（0719）開市報6.99元，升5.91%；萬國數據（9698）開市報32.65元，升5.32%；普匯中金（0997）開市報0.08元，升5.26%；啟明醫療（2500）開市報12.36元，升4.75%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見5.65元，開市報5.65元，升4.63%；康方生物（9926）開市報12.98元，升4.51%。

下跌異動股，包括，固生堂（2273）開市報28.7元，跌9.75%；融信中國（3301）開市報2.46元，跌3.91%；景瑞（1862）開市報1.67元，跌3.47%；中國通號（3969）開市報2.61元，跌3.33%；碧生源（0926）無成交，報0.6元；朝雲集團（6601）開市報2.42元，跌2.81%；復星（0656）開市報8.04元，跌2.55%；中國食品（0506）開市報2.76元，跌2.13%；華潤醫藥（3320）開市報4.2元，跌1.87%；興合（1891）開市報0.285元，跌1.72%；IMAX（1970）開市報9.06元，跌1.63%。

 

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